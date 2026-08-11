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11.08.2026 06:37:00
Suryalakshmi Cotton Mills präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Suryalakshmi Cotton Mills liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Suryalakshmi Cotton Mills die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.25 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Suryalakshmi Cotton Mills ein EPS von 0.780 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 1.82 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2.18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.78 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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