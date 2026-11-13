Suryalakshmi Cotton Mills legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Suryalakshmi Cotton Mills veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.36 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.160 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 2.38 Milliarden INR gegenüber 1.92 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch