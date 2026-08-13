Surya Roshni: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Surya Roshni hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.74 INR gegenüber 1.55 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 20.46 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 27.54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch