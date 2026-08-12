Suruga Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Suruga Bank hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 82.70 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 29.88 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Suruga Bank 26.71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch