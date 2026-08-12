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12.08.2026 06:37:00
Suruga Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suruga Bank hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5.19 USD. Im Vorjahresviertel waren 2.07 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 167.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Suruga Bank 158.7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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