Suruga Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Suruga Bank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 90.86 JPY gegenüber 58.69 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Suruga Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19.83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26.63 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 22.22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch