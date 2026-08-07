SuRo Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

SuRo Capital äusserte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0.72 USD. Ein Jahr zuvor waren 2.23 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74.98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21.4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch