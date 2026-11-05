SuRo Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SuRo Capital hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.80 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SuRo Capital im vergangenen Quartal -7.5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 232.16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SuRo Capital 5.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch