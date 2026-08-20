Surgical Science Sweden Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Surgical Science Sweden Registered hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0.41 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Surgical Science Sweden Registered noch ein Gewinn pro Aktie von -0.390 SEK in den Büchern gestanden.

Surgical Science Sweden Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 254.5 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 209.2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch