Surgery Partners: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Surgery Partners hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Surgery Partners im vergangenen Quartal 815.3 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Surgery Partners 821.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch