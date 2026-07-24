Surgery Partners Aktie 29308003 / US86881A1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
24.07.2026 16:52:11
Surgery Partners To Sell 2 Idaho Hospitals To Intermountain For $795 Mln, Backs FY View; Shares Jump
(RTTNews) - Surgery Partners, Inc. (SGRY), a short-stay surgical facility operator, revealed on Friday that it has signed agreements to sell its ownership interests in two Idaho hospitals to Intermountain Health. The deal covers Mountain View Hospital and Idaho Falls Community Hospital. Excluding the impact of the transaction, the company also reaffirmed 2026 revenue projection.
The combined facilities were valued at approximately $1.15 billion. Surgery Partners expects to receive about $795 million in total consideration.
Physician ownership of Mountain View Hospital will remain unchanged, and the transaction is expected to close in the coming months, the company said.
Further, Surgery Partners reaffirmed its 2026 outlook, excluding the impact of the deal, with revenue of $3.35 billion to $3.45 billion and adjusted EBITDA of at least $530 million.
Surgery Partners will report second-quarter results before the market opens on Monday, August 10.
On the Nasdaq, shares of Surgery Partners are currently gaining 8.48 percent, changing hands at $16.51.
Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial
Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Surgery Partners Inc
|
04.05.26
|Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Surgery Partners legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
01.03.26
|Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Surgery Partners Inc
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASML, Iberdrola & Howmet Aerospace mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASML
✅ Iberdrola
✅ Howmet Aerospace
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX fester -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt legt zu. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.