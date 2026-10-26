|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 15:39:20
Surgery Partners To Be Acquired By HealthSpan Partners In $5.7 Bln Deal; Shares Jump
(RTTNews) - Outpatient surgical facility operator Surgery Partners, Inc. (SGRY) announced on Monday that it has agreed to be acquired by HealthSpan Partners in an all-cash transaction valued at about $5.7 billion.
Under the terms of the agreement, Surgery Partners shareholders, other than affiliates of Bain Capital, will receive $23.50 per share in cash.
Bain Capital, which owns about 39% of Surgery Partners' outstanding shares, will roll over its shares into the acquiring entity and remain a significant partner in Surgery Partners following the transaction, the companies said.
The companies said the combination would create one of the largest outpatient surgical care platforms in the United States.
HealthSpan Partners plans to fund the acquisition with a combination of cash on hand and new debt financing commitments already secured.
The transaction is expected to close in the first quarter of 2027.
Upon closing, Surgery Partners will become a privately held company and its shares will no longer trade on Nasdaq.
On Nasdaq, shares of Surgery Partners were up 45.94 percent, trading at $22.99.
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Surgery Partners Inc
|
25.10.26
|Bon Secours agrees $5.7bn takeover of Bain-backed Surgery Partners (Financial Times)
|
25.10.26
|Bon Secours agrees $5.7bn takeover of Bain-backed Surgery Partners (Financial Times)
|
09.08.26
|Ausblick: Surgery Partners mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Surgery Partners informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Surgery Partners Inc
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI etwas fester -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt starten mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.