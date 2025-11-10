Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’465 1.4%  SPI 17’179 1.2%  Dow 47’366 0.8%  DAX 23’960 1.7%  Euro 0.9305 -0.1%  EStoxx50 5’664 1.8%  Gold 4’113 2.8%  Bitcoin 85’438 1.1%  Dollar 0.8047 -0.1%  Öl 64.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Sika41879292NVIDIA994529Sandoz124359842
Top News
Goldrallye im Fokus: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: Beyond Meat veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell
Suche...

Surgery Partners Aktie 29308003 / US86881A1007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 21:32:38

Surgery Partners Shares Plunge 24.91% After Q3 Revenue Slightly Misses, Guidance Cut

Surgery Partners
14.00 EUR -24.32%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Surgery Partners, Inc. (SGRY) fell 24.91% to $16.15, down $5.35, after reporting third quarter 2025 revenue of $821.5 million, up 6.6 percent year-over-year but marginally below estimates.

The company also missed on adjusted EPS of $0.13 and cut its full-year guidance as a result. Surgery Partners lowered its full-year 2025 guidance, citing softer procedure volumes and higher operating costs that are expected to pressure margins through year-end.

On the day of the announcement, SGRY experienced unusually heavy trading volume as investors reacted to the news. The stock's 52-week range is $17.23 - $25.00.