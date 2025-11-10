Surgery Partners Aktie 29308003 / US86881A1007
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2025 21:32:38
Surgery Partners Shares Plunge 24.91% After Q3 Revenue Slightly Misses, Guidance Cut
(RTTNews) - Surgery Partners, Inc. (SGRY) fell 24.91% to $16.15, down $5.35, after reporting third quarter 2025 revenue of $821.5 million, up 6.6 percent year-over-year but marginally below estimates.
The company also missed on adjusted EPS of $0.13 and cut its full-year guidance as a result. Surgery Partners lowered its full-year 2025 guidance, citing softer procedure volumes and higher operating costs that are expected to pressure margins through year-end.
On the day of the announcement, SGRY experienced unusually heavy trading volume as investors reacted to the news. The stock's 52-week range is $17.23 - $25.00.
Nachrichten zu Surgery Partners Inc
|
09.11.25
|Ausblick: Surgery Partners präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Surgery Partners legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Surgery Partners stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.05.25
|Ausblick: Surgery Partners verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)