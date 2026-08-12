Surgery Partners: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Surgery Partners liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Surgery Partners die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.12 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Surgery Partners im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 848.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 826.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch