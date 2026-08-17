SurgePays: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SurgePays hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SurgePays ein EPS von -0.360 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SurgePays im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 11.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch