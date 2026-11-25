SurgePays hat am 23.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.380 USD erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7.55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 18.7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17.3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch