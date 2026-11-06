Surge Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Surge Energy hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.04 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.070 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 154.1 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Surge Energy einen Umsatz von 120.0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch