Surge Digital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Surge Digital hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.8 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 2.7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch