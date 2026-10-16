Surge Components verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Surge Components hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Surge Components 0.080 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.75 Prozent auf 10.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Surge Components 10.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch