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31.08.2026 06:37:00
Surge Battery Metals: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Surge Battery Metals hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Surge Battery Metals ein Ergebnis je Aktie von -0.010 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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