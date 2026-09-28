Surf Air Mobility Aktie 127638991 / US8689271042
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28.09.2026 23:01:42
Surf Air Mobility Names Jason Secore CFO
(RTTNews) - Monday, Surf Air Mobility Inc. (SRFM), an air mobility platform, announced the appointment of Jason Secore as Chief Financial Officer, effective September 30.
He succeeds Oliver Reeves as CFO, who has stepped down from the role to pursue other opportunities.
Secore previously served as Chief Financial Officer of Matternet, an autonomous aviation technology company that combines aircraft, software, and operations.
In the after hours on the NYSE, the shares were trading 2.26 percent down at $1.1631, after closing Monday's trading 7.21 percent up.
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Surf Air Mobility Inc Registered Shs
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Analysen zu Surf Air Mobility Inc Registered Shs
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Im Fokus stehen:
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● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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