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12.08.2026 06:37:00
Surf Air Mobility hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Surf Air Mobility hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Surf Air Mobility hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1.340 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 29.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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