Surat Textile Mills informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Surat Textile Mills lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.44 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.390 INR je Aktie vermeldet.

Surat Textile Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 493.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 372.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch