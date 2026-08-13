|
13.08.2026 06:37:00
Surat Textile Mills informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Surat Textile Mills lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.44 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.390 INR je Aktie vermeldet.
Surat Textile Mills hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 493.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32.33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 372.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneins -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.