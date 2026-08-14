Surapon Foods veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Surapon Foods lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.07 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.220 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Surapon Foods mit einem Umsatz von insgesamt 1.34 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.39 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 3.91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch