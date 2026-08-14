Surapon Foods informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Surapon Foods präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Surapon Foods hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.07 THB je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.220 THB je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1.34 Milliarden THB beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.39 Milliarden THB umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch