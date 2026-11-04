Surana Telecom and Power öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Surana Telecom and Power äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0.02 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Surana Telecom and Power noch ein Gewinn pro Aktie von 0.010 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 76.10 Prozent auf 22.4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Surana Telecom and Power 93.7 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch