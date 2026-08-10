Surana Telecom and Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Surana Telecom and Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.81 INR. Im Vorjahresviertel hatte Surana Telecom and Power 0.180 INR je Aktie erwirtschaftet.

Surana Telecom and Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35.0 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41.4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch