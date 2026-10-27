Surana Solar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Surana Solar stellte am 26.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.15 INR. Im Vorjahresviertel hatte Surana Solar 0.110 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 296.86 Prozent auf 102.3 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 25.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch