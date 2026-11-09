SuRaLa Net: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SuRaLa Net hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 10.27 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SuRaLa Net -11.140 JPY je Aktie generiert.

SuRaLa Net hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 432.2 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 498.6 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch