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10.08.2026 06:37:00
SuRaLa Net verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SuRaLa Net stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3.83 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das SuRaLa Net ein Ergebnis je Aktie von 0.800 JPY vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 430.9 Millionen JPY – das entspricht einem Minus von 7.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 466.7 Millionen JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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