Suraksha Diagnostic stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Suraksha Diagnostic hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2.88 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.73 INR erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 990.7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 787.3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch