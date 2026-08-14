Suraksha Diagnostic: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Suraksha Diagnostic hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.50 INR, nach 1.80 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Suraksha Diagnostic im vergangenen Quartal 876.5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20.75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Suraksha Diagnostic 725.9 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch