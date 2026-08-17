Suraj Estate Developers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Suraj Estate Developers hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 4.94 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4.60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1.45 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Suraj Estate Developers 1.32 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch