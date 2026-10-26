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26.10.2026 06:37:00
Supreme Petrochem: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Supreme Petrochem lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.12 INR. Im Vorjahresviertel hatte Supreme Petrochem 2.57 INR je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19.84 Milliarden INR – ein Plus von 77.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Supreme Petrochem 11.18 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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