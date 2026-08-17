Supreme Infrastructure India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Supreme Infrastructure India hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -6.07 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Supreme Infrastructure India ein EPS von -155.620 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 241.2 Millionen INR – ein Plus von 189.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Supreme Infrastructure India 83.2 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch