Supreme hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Supreme hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.020 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Supreme 22.2 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1285.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch