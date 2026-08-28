SuperQ Quantum Computing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SuperQ Quantum Computing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SuperQ Quantum Computing -0.020 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch