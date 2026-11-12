Supernova Partners Acquisition Company II informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Supernova Partners Acquisition Company II hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.620 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 27.69 Prozent zurück. Hier wurden 1.4 Millionen USD gegenüber 2.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch