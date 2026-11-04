Supernova Partners Acquisition Company A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Supernova Partners Acquisition Company A präsentierte in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.30 USD gegenüber -3.710 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Supernova Partners Acquisition Company A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 41.16 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 78.1 Millionen USD im Vergleich zu 132.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch