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05.08.2026 06:37:00
Supernova Partners Acquisition Company A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Supernova Partners Acquisition Company A hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Supernova Partners Acquisition Company A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 51.56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 77.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 160.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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