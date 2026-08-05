Supernova Partners Acquisition Company A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Supernova Partners Acquisition Company A hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1.94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Supernova Partners Acquisition Company A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 51.56 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 77.7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 160.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch