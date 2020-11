Supermikro liefert branchenweit führendes Portfolio an fortschrittlichen HPC-Plattformen auf der SuperComputing 2020 (SC20)

Supermicro präsentiert auf der weltweit grössten Zusammenkunft von Supercomputing-Experten die neuesten innovativen Durchbrüche bei HPC-Systemen, darunter BigTwin™, FatTwin, SuperBlade® und KI/Machine Learning

SAN JOSE, Kalifornien, 18. November 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Enterprise Computing, Speicherung, Netzwerklösungen und Green Computing, bietet die branchenweit breiteste Auswahl an HPC-Systemen (High Performance Computing) und wird auf der SuperComputing 2020 (SC20) vom 17. bis 19. November auf dem virtuellen Stand von Supermicro anwesend sein. Zusätzlich zu den Produktdemonstrationen veranstaltet Supermicro auch mehrere Vortragssitzungen über die jüngsten HPC-Einsätze von hochrangigen Supermicro-Vertretern.

Supermicro bietet ein umfangreiches Sortiment an hochmodernen HPC-Systemen, die für spezifische Software-, Speicher- und Energie-/Kühlungsanforderungen optimiert sind, um den Einsatz kompletter praxiserprobter HPC-Lösungen zu beschleunigen.

„Supermicro bietet die fortschrittlichsten HPC-Systeme an, die auf rechenintensive Anwendungen für die wissenschaftliche Forschung und Entdeckung in einer Reihe von Disziplinen abzielen. Ausserdem arbeitet Supermicro aktiv an Innovationen, um Kundenlösungen für diese dynamischen Märkte anzubieten", erklärte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unser umfangreiches Portfolio unterstützt unseren Fokus auf Resource-Saving Architecture™, das unseren Kunden helfen soll, den Stromverbrauch und die Gesamtbetriebskosten zu reduzieren und kritische Komponenten zu ersetzen. Ziel ist es ausserdem, viele der Unterbaugruppen für mehrere Auffrischungszyklen wiederzuverwenden, um den IT-Abfall zu reduzieren und die TCE (Total Cost to the Environment) zu minimieren

Supermicro-Sitzungen auf der SC20:

Fortgeschrittene Hochleistungs-Computersysteme sollen zur Erforschung von Mitteln zur Behandlung von COVID-19 beitragen - Die Corona- und Mammoth-Cluster am Lawrence Livermore National Lab (LLNL)

Dienstag, 17. November 2020 , 14:30 - 14:45 Uhr.

, 14:30 - 14:45 Uhr. Einsatz eines flüssigkeitsgekühlten Supercomputer-Clusters im Massstab 1:1 in einer herausfordernden Umgebung - Der Ruby-Cluster am Lawrence Livermore National Lab (LLNL)

am Lawrence Livermore National Lab (LLNL) Mittwoch, 18. November 2020 , 12.45-13.00 Uhr.

Supermicro bietet fortschrittliche Compute-Lösungen, darunter die neuesten SuperBlade®-Systeme mit Blade-Servern mit einem, zwei oder vier Sockeln, die bis zu 280-Watt-Prozessoren unterstützen, NVMe, 200G HDR InfiniBand-Switches, 25G/10G Ethernet-Switches, GPUs mit einfacher oder doppelter Breite, redundante AC/DC-Netzteile und Battery Backup (BBP®), wodurch sie sich ideal für Unternehmens-, Cloud- und HPC-Anwendungen eignen. Entscheidend für HPC ist die branchenweit führende Dichte, die SuperBlade bietet (10 x 4-Sockel- oder 20 x 1- oder 2-Sockel-Blade-Server), wodurch bis zu 40 CPUs und 40 GPUs in 8U möglich sind.

Supermicro bietet die branchenweit breiteste Auswahl an GPU-Servern, die für KI-, Deep Learning- und HPC-Arbeitslasten optimiert sind. Dazu gehört eine vollständige Reihe von Systemen von 1U bis 10U, die bis zu 40 GPUs mit zwei PCI-E-GPUs mit einfacher Breite in einem Knoten für SuperBlade in einem einzigen System unterstützen. Supermicro bietet hochdichte 2U- und 4U-Server mit miteinander verbundenen 4-GPU- und 8-GPU-Karten sowie 8 PCI-E, die auf den 4- und 8-Wege-Karten basieren. Da mehrere GPUs jetzt auch im PCIe-Formfaktor erhältlich sind, können Kunden auch eine erhebliche Leistungssteigerung in Supermicros umfangreichem Portfolio an Multi-GPU-Servern, einschliesslich 1U Ultra und BigTwin™, und in Embedded-Systemen, die GPUs unterstützen, sowie in GPU-Blade-Modulen mit bis zu 2 GPUs pro Modul für unser 8U SuperBlade® erwarten. Supermicro bietet die branchenweit breiteste und tiefste Auswahl an GPU-Systemen für Supercomputing-Anwendungen.

Die Multi-Knoten-Twin-Familie von Supermicro wurde entwickelt, um die Anforderungen von HPC-Umgebungen hinsichtlich Dichte und gemeinsamer Stromversorgung zu erfüllen. Die neue BigTwin™ Mehrknotenfamilie von Supermicro bietet Dichte, gemeinsame Stromversorgung und volle Leistung für HPC. Der BigTwin ist ein 2U-System mit vier Dual-Prozessor-Knoten und sechs NVMe-Laufwerken pro Knoten. Dieses System ist in der Lage, bis zu 280W-Prozessoren zu unterstützen. Ausserdem ist die H12 BigTwin-Serverfamilie optimiert, um ein neues Mass an Integration und überlegener Leistung für moderne Supercomputing-Cluster zu bieten.

HPC-Anwendungen werden immer komplexer, da sie neue wissenschaftliche Erkenntnisse erschliessen. HPC-Einsätze, insbesondere bei datenintensiven Projekten, können anspruchsvolle Probleme in Bezug auf die Umgebungsbedingungen (Stromversorgung und Kühlung) mit sich bringen. Supermicro stellt sein erweitertes Angebot an flüssigkeitsgekühlten Serverlösungen vor, um die Herausforderungen an Leistung und Kühlung für rechenintensive Arbeitslasten in den heutigen HPC-Rechenzentren zu bewältigen.

Vollständige Informationen zu HPC-Lösungen von Supermicro finden Sie in der HPC-Rubrik der Website.

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), führend bei Innovationen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit herausragender Anbieter fortschrittlicher Systeme für Server Building Block Solutions® für Unternehmens-Rechenzentren, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Mit seiner Initiative „We Keep IT Green®" engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und stellt Kunden die umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt mit höchster Energieeffizienz zur Verfügung.

Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Supermicro, Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.

Alle anderen Marken, Namen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.