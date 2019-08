Supermicro propose désormais des systèmes équipés d'un processeur AMD EPYC™ de la série 7002 aux clients souhaitant transformer leurs centres de données

Les nouveaux serveurs Supermicro H12 A+ ont établi des records de références mondiales et offrent des performances supérieures grâce aux processeurs AMD EPYC™ de la série 7002

SAN JOSE, Californie, 8 août 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services informatiques d'entreprise, de stockage, de solutions réseau et de la technologie green computing (informatique écologique), a lancé aujourd'hui sa première gamme de nouveaux serveurs A+ de la génération H12 optimisés pour offrir un nouveau niveau d'intégration et des performances supérieures aux centres de données modernes grâce à ses processeurs AMD EPYC™ de la série 7002.

Les nouveaux serveurs H12 A+ de Supermicro dotés de processeurs AMD EPYC™ de 2e génération sont censés multiplier par deux les performancesi en doublant le nombre de cœurs par rapport aux systèmes équipés d'un processeur AMD EPYC™ de 1re génération. Grâce à ces nouveaux serveurs A+, les clients peuvent également s'attendre à une amélioration des performances du processeur graphique (GPU), mais disposeront également de jusqu'à quatre fois la valeur maximale du nombre d'opérations en virgule flottante par seconde (en anglais, FLOPS) par connecteur.ii

Rendement à record mondial

Supermicro a réalisé des performances record sur ses nouveaux serveurs H12 A+ dans les catégories TPCx-IoT et TPC-DS. Dans la catégorie TPCx-IoT, une performance de 472200.88 IoTps a été établie sur le serveur quadricœur H12 TwinPro™ 2U de Supermicro, pour lequel une analyse plus rapide des données de passerelle IdO est essentielle pour la prochaine explosion du nombre de périphériques IdO. Ceci est dû à l'augmentation massive de la bande passante qui est fournie par les réseaux 5 G. Un nouveau record mondial pour la catégorie TPC-DS a été atteint par un système H12 A+ BigTwin de Supermicro. Ce serveur offre les performances les plus élevées et les rendements par dollar les plus rentables pour une base de données de 10 To avec un débit QphDS ayant augmenté de 64 % (valeur de requête composite par heure) et une économie de 0,05 dollar américain par QphDS comparé aux détenteurs du record mondial précédent.

« Les serveurs de pointe H12 A+ de Supermicro optimisés par des processeurs AMD EPYC de la série 7002 offrent une combinaison idéale de fonctionnalités pour les centres de données modernes, notamment des performances de virtualisation robustes, jusqu'à 64 cœurs hautes performances par connecteur, un maximum de 128 threads par connecteur et des contrôleurs de disque intégrés permettant d'atténuer les goulots d'étranglement d'accès à la mémoire », a déclaré le directeur général chargé des ventes et des opérations commerciales, Ismail Sayeeduddin. « Les serveurs H12 A+ de Supermicro sont disponibles dans plusieurs configurations et densités de stockage optimisées pour répondre aux besoins des clients », ajoute-t-il.

En outre, ces nouveaux serveurs A+ de Supermicro offrent une agilité et une réactivité accrues aux centres de données avec un ensemble complet et équilibré de fonctionnalités d'E/S, de mémoire et de sécurité. En tant que première génération de systèmes conformes au standard PCI-E® 4.0, ces serveurs A+ offrent une vaste empreinte mémoire allant jusqu'à quatre téraoctets (4 To) par connecteur fonctionnant avec une mémoire DDR4 rapide atteignant 3 200 MHz.

« Nous sommes ravis et reconnaissants du fait que nos partenaires soutiennent le lancement des processeurs AMD EPYC de la série 7200 », a déclaré le vice-président corporatif et directeur général du groupe Datacenter Solutions de AMD, Scott Aylor. « Leurs solutions équipées de processeurs EPYC sont sur le point d'établir une nouvelle norme pour les clients des centres de données modernes. Doté d'un double cœur, de performances exceptionnelles et de fonctionnalités de sécurité intégrées, le tout livré dans une solution de pointe, les clients peuvent transformer leurs opérations de centre de données au rythme de leur activité », ajoute-t-il.

Supermicro propose un portefeuille de pointe de systèmes équipés de processeurs AMD EPYC™ et de solutions Server Building Block Solutions®. Des serveurs WIO et grand public à connecteur unique aux systèmes de serveur Ultra haut de gamme et aux systèmes multicœurs, y compris BigTwin™ et TwinPro™, Supermicro permet aux clients de créer des solutions optimisées pour les applications avec une multitude de possibilités en ce qui concerne la configuration.

Ces nouveaux processeurs AMD EPYC™ de 2e génération sont également compatibles avec les systèmes de génération H11 de Supermicro (avec prise en charge immédiate de la carte Rev 2.x). Ceci offre aux clients nouveaux et existants des systèmes de la génération H11 une mise à niveau rapide lorsque la conformité au PCI-E® 4.0 n'est pas nécessaire. Les solutions H11 existantes de Supermicro sont encore particulièrement compétitives sur le marché, car elles peuvent prendre en charge une mémoire DDR4 pouvant atteindre 3200 MHz.iii

À propos de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)

Le leader de la technologie de serveurs haute performance et à haut rendement, Supermicro®, est un fournisseur mondial de premier rang de solutions avancées Server Building Block Solutions® pour l'informatique de centres de données, le cloud computing, l'informatique d'entreprise, le Hadoop et Big Data, le HPC et les systèmes embarqués. Supermicro s'engage à protéger l'environnement grâce à son initiative We Keep IT Green® et fournit aux clients les solutions les plus écoénergétiques et respectueuses de l'environnement disponibles sur le marché.

Supermicro, BigTwin, TwinPro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Super Micro Computer, Inc.

AMD, le logo à flèche d'AMD, EPYC et leurs combinaisons sont des marques commerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Les autres noms de produits contenus dans cette publication y figurent uniquement à des fins d'identification et peuvent être des marques commerciales de leurs sociétés respectives.

Toutes les autres marques, dénominations et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

