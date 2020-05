Supermicro dévoile Intelligent Retail Edge et propose une solution sophistiquée pour les applications de l'IdO à charge de travail élevée

NodeWeaver et NetFoundry collaborent avec Supermicro pour offrir aux détaillants une plateforme permettant d'accélérer la transformation numérique

SAN JOSE, Californie, 22 mai 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (SMCI), un chef de file mondial dans les secteurs de l'informatique d'entreprise, du stockage, des solutions réseau et de la technologie de l'informatique durable, a annoncé une plateforme intégrée avancée et personnalisable ciblant les environnements de magasins de détail et à succursales. La nouvelle plateforme de Supermicro combine des configurations matérielles et logicielles éprouvées pour subvenir à la demande de traitement des volumes importants de données émanant du déploiement croissant de l'IdO et d'autres dispositifs informatiques interdépendants.

Intelligent Retail Edge de Supermicro offre une plateforme d'exploitation intégrée et définie par logiciel qui simplifie considérablement le déploiement, la gestion, l'orchestration et la mise en réseau de l'infrastructure et des applications « edge » (de périphérie de réseau). La plateforme fonctionne avec le matériel IdO et de périphérie de réseau de Supermicro, allant de petits appareils périphériques réseau aux grands serveurs de périphérie de réseau en rack qui peuvent prendre en charge les GPU, les FPGA et d'autres technologies.

« La solution Intelligent Retail Edge de Supermicro fournit aux détaillants le moteur dont ils ont besoin pour fournir efficacement des technologies et des services novateurs à leurs clients », a déclaré Raju Penumatcha, directeur général adjoint et directeur produit chez Supermicro. « Construite sur l'architecture flexible Building Block Solutions® de Supermicro et fonctionnant grâce à un logiciel de pointe fourni par nos partenaires, cette solution est optimisée pour aider à relever certains des défis auxquels l'industrie de la vente au détail est confrontée aujourd'hui. »

Intelligent Retail Edge de Supermicro est proposée dans trois configurations de grappe certifiées différentes tirant parti de la plateforme SuperServer éprouvée par l'industrie qui est optimisée pour des magasins de taille spécifique et des exigences particulières de charge de travail d'application.

La plateforme de grappe d'entrée de gamme basée sur l'E100, un petit serveur passerelle IdO/ edge puissant et sans ventilateur pour les petits magasins ayant des contraintes d'espace et d'énergie, tels que les petites supérettes ou les petits restaurants et qui permet d'exécuter des charges de travail de base telles que Point-of-Sale (POS), de la vidéosurveillance et de la gestion des stocks.

puissant et sans ventilateur pour les petits magasins ayant des contraintes d'espace et d'énergie, tels que les petites supérettes ou les petits restaurants et qui permet d'exécuter des charges de travail de base telles que Point-of-Sale (POS), de la vidéosurveillance et de la gestion des stocks. Une grappe grand public nécessitant un serveur IdO/ edge polyvalent et de haute performance basé sur l'E300, a une petite empreinte physique et une acoustique supérieure pour les magasins de petite et moyenne taille exécutant plusieurs applications en périphérie.

polyvalent et de haute performance basé sur l'E300, a une petite empreinte physique et une acoustique supérieure pour les magasins de petite et moyenne taille exécutant plusieurs applications en périphérie. La configuration de grappe haut de gamme utilisant le 1019/5019, un serveur de périphérie de réseau performant en rack de faible profondeur offrant de très bonnes options de stockage et de mise en réseau, ainsi qu'un support pour les technologies d'accélérateur et de GPU nécessaires aux applications d'IA/d'apprentissage machine pour les magasins de taille moyenne à grande, tels que les épiceries et les détaillants de taille moyenne.

Développée dans le cadre d'une collaboration avec NodeWeaver et NetFoundry, la plateforme Integrated Retail Edge de Supermicro prend en charge les petites et grandes grappes pour les applications de vente au détail.

« La technologie de la vente au détail se situe au début d'une nouvelle ère qui promet de révolutionner l'expérience client, d'accroître l'efficacité et de réduire les coûts », a déclaré Carlo Daffara, PDG et cofondateur de NodeWeaver, un fournisseur d'une matrice logicielle universelle de périphérie de réseau. « Alors que le calcul distribué occupe une place désormais plus centrale pour les opérations de vente au détail, ces plateformes doivent être déployées, gérées, entretenues et sécurisées à grande échelle. Retail Edge de Supermicro fournit la plateforme d'exploitation de base de cette couche de calcul distribué et NodeWeaver est fière de faire partie de cette solution. »

Fournir un système réseau fiable et sécurisé peut être difficile dans les environnements de périphérie de réseau distribués et la sécurisation des données des clients et des points de vente est essentielle dans les environnements de vente au détail. La plateforme Retail Edge de Supermicro propose une connectivité de type Network-as-a-Service (NaaS, réseau en tant que service) simple et facile à déployer proposée par NetFoundry pour offrir des performances exceptionnelles, une sécurité sans confiance, de l'agilité et de la simplicité.

« Les détaillants innovent pour améliorer l'expérience client », a déclaré Galeal Zino, fondateur et PDG de NetFoundry. « La solution Retail Edge de SuperMicro fournit aux applications de vente au détail de prochaine génération la plateforme d'exploitation définie par logiciel et le calcul de périphérie réseau puissant dont elles ont besoin pour innover. Afin de connecter en toute sécurité ces périphéries de la vente au détail avec le cœur, le cloud et les partenaires, sans avoir besoin de gérer d'autres serveurs réseau, le détaillant ou fournisseur de solutions tire parti du NaaS Zero Trust, fourni par NetFoundry et intégré dans la solution avec ce partenariat entre Supermicro et NetFoundry. »

L'hyperviseur adaptatif de NodeWeaver garantit une exécution sécurisée et cloisonnée de toute application sans la surcharge traditionnelle de la virtualisation. Les repères de performance initiaux montrent que la plateforme peut exécuter des applications avec des performances proches de celle de l'exécution « bare metal » (ou sur serveur dédié), tout en maintenant la capacité de fournir une grande disponibilité et une flexibilité de type cloud.

Pour en savoir plus sur la nouvelle plateforme Retail Edge de Supermicro, rendez-vous ici.

