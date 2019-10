Supermicro baut globales Partnernetzwerk mit neuem, weltweitem „Partner Enablement"-Programm aus

Neues Programm gibt Supermicros globaler Partner-Community noch mehr Tools, Schulungen und Ressourcen an die Hand, um die beste Infrastruktur für Rechenzentren bereitzustellen

BERLIN, 10. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer Inc. (SMCI), weltweit führend in den Technologiebereichen Enterprise-Computing, Speicher, Netzwerkprodukte und Green Computing, hat auf der jährlichen Veranstaltung Innovate! des Unternehmens in Berlin ein erweitertes Partnerprogramm bekannt gegeben. Das erweiterte Programm baut die weltweite Partnerstruktur des Unternehmens aus und gibt Partnern die notwendigen Ressourcen, um optimierte Produkte auf Grundlage der breiten Palette sparsamer Server- und Speicherprodukte von Supermicro zu liefern.

„Führende Rechenzentren benötigen heute Lösungen, die mit den neuesten Innovationen optimiert wurden", sagte Don Clegg, Senior Vice President des Bereichs Worldwide Sales bei Supermicro. „Wir engagieren uns dafür, unseren Partnern die Möglichkeit zu geben, ihren Kunden Produkte zu liefern, die sich abheben und Wert schöpfen. Dies erfolgt auf Grundlage unseres First-to-Market-Produktportfolios. Im Lauf unserer 26-jährigen Geschichte haben wir eines der besten Partnerprogramme der Branche entwickelt. Wir sind über unser erweitertes Programm erfreut, das den Zugang zu Schulungen und Ressourcen von Supermicro optimiert und frühzeitigen Zugriff auf Produkte der nächsten Generation eröffnet. Dies ermöglicht gemeinsame Bemühungen mit unseren internen Vertriebsteams für gegenseitigen Erfolg und Wertschöpfung für den Kunden."

Partnerprogramm

Das Partnernetzwerk von Supermicro umfasst Wiederverkäufer, System- und Technikintegratoren. Sie erhalten die Werkzeuge, mit denen sie den Umsatz ihrer Kunden fördern können.

Produktschulung : Erweiterte Schulungen (im Internet und persönlich), die von Produktmanagern und Systemtechnikern von Supermicro veranstaltet werden.

: Erweiterte Schulungen (im Internet und persönlich), die von Produktmanagern und Systemtechnikern von Supermicro veranstaltet werden. „Proof of Concept"-Support : Mehr Tests und Validierung der neuesten Kundenprodukte, die Lösungen von Supermicro nutzen. Dies geschieht in Labors vor Ort oder mit Remote-Systemen. Damit verfügen Kunden über mehr vorab konfigurierte und testbereite Lösungen, darunter System- und Rack-Level-Konfigurationen.

: Mehr Tests und Validierung der neuesten Kundenprodukte, die Lösungen von Supermicro nutzen. Dies geschieht in Labors vor Ort oder mit Remote-Systemen. Damit verfügen Kunden über mehr vorab konfigurierte und testbereite Lösungen, darunter System- und Rack-Level-Konfigurationen. Programme für den frühzeitigen Zugang : Noch mehr Zugriff auf Produkte der ersten Generation und Erstprodukte auf dem Markt.

: Noch mehr Zugriff auf Produkte der ersten Generation und Erstprodukte auf dem Markt. Marketing-Support : Supermicro arbeitet mit Partnern enger bei Werbungs- und Marketingprogrammen zusammen, darunter Messen, Innovate!-Veranstaltungen und Schulungen.

: Supermicro arbeitet mit Partnern enger bei Werbungs- und Marketingprogrammen zusammen, darunter Messen, Innovate!-Veranstaltungen und Schulungen. Online-Werbeaktionen: Umfassender Support im Internet, darunter Listen über Bezugsquellen und Zusammenarbeit im E-Commerce, um die Angebote von Partnern herauszustellen.

Kommentare der Partner

„Die Partnerschaft zwischen Supermicro und uns erstreckt sich über 26 Jahre und hat für Kunden in ganz Europa zu Server- und Speicherprodukten hoher Qualität geführt", sagt Manoj Nayee, Geschäftsführer von Boston Limited. „Wir freuen uns darauf, über das Supermicro Partner Enabling Program noch enger zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden dabei zu helfen, mit der neuesten Green-Computing-Technologie weitere entscheidende Probleme zu lösen. Zudem möchte ich Supermicro zum Ausbau ihrer Einrichtungen für die Region EMEA im niederländischen s-Hertogenbosch gratulieren. Dies wird die Zusammenarbeit zwischen Boston und Supermicro weiter vertiefen und uns in die Lage versetzen, schnell Produkte an Kunden in der Region EMEA zu liefern, die unsere Lösungen in Branchen wie HPC in Forschung und Lehre, Automobil, Zusammenschlüsse und Übernahmen, sowie Pharmazie nutzen."

„Wir gratulieren Supermicro zum Start ihres Partner Enabling Programms", sagte Tom Cox, Commercial Director des Bereichs Server, Storage & Software Defined bei Exertis Hammer. „Exertis Hammer und Supermicro sind seit mehr als zehn Jahren Partner und das neue Programm wird diese Partnerschaft stärken. Wir werden unseren Kunden umweltfreundliche Server- und Speicherprodukte hoher Qualität liefern. Die Kunden nutzen diese Technik, um komplexe Probleme in den zahlreichen Branchen zu lösen, mit denen wir arbeiten."

„Nextron ist über die Zusammenarbeit mit Supermicro im Rahmen ihrer Einführung des Partner Enabling Program höchst zufrieden", sagt Geir Elstad, CEO von Nextron. „Die Produktvideos werden bei der Schulung unserer Mitarbeiter und der Aktualisierung unserer Kenntnisse helfen. Zudem sind wir erfreut, dass Marketingmaterialien wie Produktfotos und Material unter der Marke Supermicro fertig verfügbar sind."

