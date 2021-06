Supermicro augmente les performances des applications HPC et AI avec des serveurs optimisés équipés des nouveaux GPU PCIe NVIDIA A100 80 Go

La mise en réseau 200G hautes performances accélère les applications HPC et IA

SAN JOSE, Californie, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq : SMCI), un leader mondial de l'informatique d'entreprise, du stockage, de la mise en réseau et de la technologie informatique écologique, annonce qu'une large gamme de serveurs Supermicro prendront en charge les dernières technologies NVIDIA. Les deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 3ème génération ou les serveurs basés sur des processeurs AMD EPYC™ de 3ème génération intègrent les nouveaux GPU PCIe Tensor Core NVIDIA® A100 de 80 Go. Avec ces nouvelles technologies, les systèmes Supermicro accéléreront les simulations HPC et les applications d'analyse. De plus, les applications d'IA, y compris les moteurs de formation, d'inférence et de recommandation, fonctionneront plus rapidement que les générations de systèmes précédentes.

Les serveurs Supermicro, conçus avec une approche Building Block Solutions®, donnent à Supermicro un premier avantage sur le marché lors de l'intégration de nouvelles technologies. Des options de calcul accéléré de pointe peuvent être rapidement intégrées et testées, apportant des systèmes plus rapides et plus puissants aux clients exigeants plus rapidement que les autres fournisseurs.

« Supermicro a une longue histoire d'apporter des systèmes prenant en charge les derniers produits NVIDIA sur le marché plus rapidement que les autres fabricants de serveurs, » a déclaré Charles Liang, Président et PDG, Supermicro. « Les nouveaux produits de NVIDIA permettront à nos clients de résoudre des problèmes complexes de HPC et d'IA beaucoup plus rapidement qu'auparavant, ce qui réduira leur TCO. Nous proposons en permanence des serveurs optimisés pour les applications avec les dernières technologies disponibles, telles que nos systèmes GPU et SuperBlade®, pour aider à accélérer les charges de travail HPC et IA des clients. »

Le nouveau GPU NVIDIA A100 PCIe 80 Go permettra une exécution plus rapide des applications IA et HPC, car des modèles plus volumineux peuvent être stockés dans la mémoire GPU. De plus, les futurs systèmes incluront la mise en réseau entre des serveurs hautes performances dotés des capacités InfiniBand actuelles et futures.

Le GPU SuperServer SYS-420GP-TNR avec deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3ème génération prend en charge jusqu'à dix GPU simple ou double largeur, y compris les nouveaux GPU NVIDIA A100 80 Go PCIe. De plus, le serveur AS -4124GS-TNR contient deux processeurs AMD EPYC 7003 avec jusqu'à huit GPU simple ou double largeur, avec les nouveaux GPU NVIDIA A100 80 Go PCIe. Ces nouveaux GPU de 80 Go de NVIDIA permettront de conserver en mémoire des ensembles de données plus étendus, accélérant les applications HPC et IA à forte intensité de calcul.

« La superinformatique a le potentiel de transformer des secteurs entiers et d'aider à résoudre certains des problèmes les plus difficiles auxquels ils sont confrontés », a déclaré Dion Harris, responsable technique du marketing produit, informatique accélérée chez NVIDIA. « Les performances extrêmes des GPU NVIDIA A100 80 Go PCIe Tensor Core et NVIDIA NDR InfiniBand pris en charge par les serveurs Supermicro offrent aux chercheurs l'accélération inégalée requise pour relever les défis HPC industriels les plus difficiles au monde. »

Plusieurs périphériques PCIe NVIDIA A100 80 Go peuvent être installés dans une gamme de systèmes Supermicro, permettant un calcul d'IA flexible. En mettant en œuvre la technologie GPU multi-instances (MIG) de NVIDIA, les entreprises peuvent garantir une qualité de service élevée pour des applications uniques et en tant que service pour plusieurs utilisateurs simultanément. De plus, avec la plus grande mémoire disponible, les données n'auront pas à être déplacées entre la mémoire CPU et la mémoire GPU, permettant une utilisation GPU plus élevée.

En tirant parti de la technologie NVIDIA NDR 400 Gb/s InfiniBand avec l'informatique en réseau, les tâches de mise en réseau sont déchargées, ce qui permet une augmentation spectaculaire des performances, ce qui est nécessaire pour les infrastructures de cloud computing HPC, IA et hyperscale. Les nouvelles performances de mise en réseau permettront aux applications conçues pour fonctionner sur plusieurs systèmes, tels que les serveurs Supermicro SuperBlade et BigTwin®, de produire des résultats plus rapidement, permettant de nouvelles informations sur des problèmes complexes. Les systèmes intégrés combinant des cartes, des câbles et des commutateurs de pointe sur une application HPC complexe seront bientôt capables de partager des données et de communiquer deux fois plus vite qu'auparavant.

Les clients du monde entier utilisent des systèmes Supermicro alimentés par des GPU NVIDIA pour résoudre certains des problèmes les plus difficiles au monde. Par exemple, SZTAKI, l'Institute for Computer Science and Control, utilise des serveurs alimentés par NVIDIA HGX™ A100 pour effectuer des recherches sur l'IA dans le traitement médical, l'apprentissage automatique et le traitement du langage.

Découvrez comment Supermicro peut accélérer les applications d'IA et de HPC en visitant le stand Supermicro sur https://www.supermicro.com/en/solutions/high-performance-computing

À propos de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (SMCI), le principal innovateur dans le domaine des technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un important fournisseur de serveur avancé Building Block Solutions® pour les centres de données d'entreprise, le cloud computing, l'intelligence artificielle et les systèmes informatiques de pointe dans le monde entier. Supermicro s'engage à protéger l'environnement par le biais de son initiative « We Keep IT Green® » et propose à ses clients les solutions les plus écoénergétiques et écologiques du marché.

Supermicro, Server Building Block Solutions et We Keep IT Green sont des marques commerciales et/ou déposées appartenant à Super Micro Computer, Inc.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales. AMD, EPYC et leurs combinaisons sont des marques commerciales d'Advanced Micro Devices, Inc.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1552381/Supermicro_ISC.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg