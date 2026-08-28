Supermax vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Supermax präsentierte in der am 26.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 217.3 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 40.42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 154.8 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Supermax hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0.050 MYR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.050 MYR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Supermax im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5.45 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 737.06 Millionen MYR im Vergleich zu 779.56 Millionen MYR im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0.034 MYR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 716.70 Millionen MYR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch