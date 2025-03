Supermärkte verhelfen Migros Luzern zu höherem Gewinn

Luzern (awp/sda) - Die Migros Luzern hat den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 leicht um 0,7 Prozent auf 1,497 Milliarden Franken gesteigert. Der Betriebsgewinn Ebit legte um zehn Prozent auf 23,4 Millionen Franken zu.

Die Zunahme sei auf das Wachstum der Supermärkte von 1,6 Prozent zurückzuführen, teilte die Genossenschaft am Dienstag mit. Erstmals übertraf der Supermarkt-Umsatz in der Zentralschweiz die Marke von 1,2 Milliarden Franken.

Das Gastronomie-Geschäft war laut den Angaben stabil. Die Fachmarkt-Sparte hingegen verzeichnete einen Umsatzrückgang von 12,6 Prozent - ein Effekt des angekündigten Verkaufsprozesses. Mit einer Eigenkapitalquote von 89,8 Prozent bleibe die Bilanz kerngesund, hiess es weiter.

Insgesamt investierte Migros Luzern 46 Millionen Franken in die Weiterentwicklung ihres Filialnetzes, unter anderem in den Umbau der Standorte Sarnen-Center und Unterägeri sowie in den Ausbau der Logistik in Dierikon.

Die drei grossen Einkaufszentren Länderpark, Surseepark und Zugerland legten bei Umsatz und Frequenz zu. Die fünf Outlet-Standorte steigerten ihren Umsatz um fünf Prozent.

Mit durchschnittlich 4924 Mitarbeitenden blieb Migros Luzern die grösste private Arbeitgeberin der Zentralschweiz. Für 2025 wurde die Bruttolohnsumme um 1,3 Prozent erhöht.

Neue und erneuerte Filialen

Im laufenden und im kommenden Jahr will die Migros Luzern ihre Erneuerungs- und Expansionsstrategie fortsetzen. So werden 2025 die Standorte Rain, Zell und das Einkaufscenter Urnertor modernisiert.

Mit der Migros Bertiswil Rothenburg ging 2025 bereits eine erste neue Filiale ans Netz. 2026 sind Neueröffnungen in Hünenberg See, Stans, Sins, Cham, Kriens sowie ein Migros-Partner in Muotothal geplant.