Superior Uniform Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Superior Uniform Group liess sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Superior Uniform Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.180 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5.43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 146.0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 138.5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch