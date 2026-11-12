Superior Plus: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Superior Plus äusserte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.38 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.650 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.32 Prozent auf 532.1 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 465.5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch