Superior Plus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Superior Plus hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.54 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.940 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 379.3 Millionen USD – ein Plus von 12.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Superior Plus 336.8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch